Активные действия со стороны России в Украине: военный назвал еще одно стратегическое место

В последнее время Россия очень активно начала вести себя в районе Азовского моря, поскольку прибрежное направление в различных вариантах очень важно для хозяина Кремля Владимира Путина. Кроме того, существует гибридная угроза вторжения непосредственно с самого моря.

Такое мнение высказал адмирал запаса Игорь Кабаненко, передает "Обозреватель".

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"Мне кажется, именно это направление – не конкретно на Мариуполь, а прибрежное направление в различных вариантах очень важно для Путина в плане возможности реализации оперативных целей. Аналитики даже на основе индикаторов из открытых источников могут увидеть очень серьезные риски не только активизации, но и наращивания", – подчеркивает военный.

По его убеждению, ни одна обоснованная рекомендация по укреплению национальной безопасности на море реализована не была.

Сегодня мы уже имеем напряженную ситуацию в Азовском море. Убежден, что предотвратить кризис здесь было возможно. Стратегический прогноз должен базироваться на многовариантности развития ситуации, но готовиться нужно к худшему. Именно готовиться, если ты готов, начинают работать сдерживающие другую сторону факторы. По Азовскому морю было ясно, какие действия были возможны, и следовало принимать меры для адекватной реакции на них. На опережение. Аналогично, как и в отношении Черного моря,

– подчеркнул адмирал.

Как поясняет он, 18 мая появилось прибрежное предупреждение о том, что район Азовского моря вблизи Бердянска закрывается Россией для боевой подготовки.

"Важно отметить, что этот район не где-нибудь – у Темрюка или Таганрога, он находится в непосредственной близости от украинского побережья. И это уже серьезно. Провокация со стороны России? Безусловно. Вместе с тем, это гибридная угроза вторжения с моря. В то же время есть огромная нижняя часть айсберга войны нового поколения – угрозы национальной безопасности Украины с моря серьезно выросли", – констатирует Игорь Кабаненко.

Напомним, ранее 24 Канал со ссылкой на известного журналиста Андрея Цаплиенко сообщал, что Россия в ультимативной форме закрыла для украинских судов две тысячи квадратных километров Азовского моря. Кроме того, он убеждал, что Кремль в этой акватории проводит учения со стрельбами.