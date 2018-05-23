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Россия ведет себя нагло и на море: в Азовском море снова задержали гражданские суда

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Российская Федерация задержала судна в Азовском море, в этот раз не украинские, но которые направлялись в порт Мариуполя.

О задержании сообщил руководитель проектов " Майдана иностранных дел Андрей Клименко.

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По его словам, ситуация в Азовском море остается напряженной уже 4 сутки подряд. Россия ограничивает проход судов, проверяет корабли, следующие в украинские порты и задерживает рыбаков, потому что считает акваторию своей собственностью.

Азовское море тянется на 380 километров в длину и 200 километров вширь. Оно самое мелкое в мире, но от этого не менее важное для Украины. Сюда ежегодно заходят сотни судов с грузами. И именно здесь Россия, кажется, развернула еще один фронт борьбы с Украиной. Еще с конца апреля российские пограничники систематически останавливают для проверки корабли. Во вторник, 23 мая, наведались на борт двух грузовых кораблей – Саузерн Бриз и Эрен си, направлявшиеся в украинские порты.

Россияне до берега могут делать все, что угодно, куда хотят они могут идти. Там никаких границ, никаких 12-мильных зон, никаких территориальных вод – ничего нет,
– прокомментировал руководитель проекта фонда "Майдан иностранных дел" Андрей Клименко.

У русских развязаны руки, когда речь идет об акватории этого моря. В 2003 году подписали двусторонний договор о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, который до сих пор действует. И пока он есть, у Украины официально нет 12-мильной зоны (территориальных вод), а военные корабли и катера РФ, используя эту сделку пройдут куда хотят, формально используя право мирного прохода.

К тому же границу в Азовском море с Россией несмотря на многолетние переговоры так и не согласовали – процесс саботировала Москва. Эксперты считают, что договор о совместном пользовании Азовского моря необходимо разрывать и изменить статус водоема. А параллельно укреплять оборону и быть готовым, что страна-агрессор будет мешать или перекроет проход кораблей в украинские порты Бердянск и Мариуполь, потому что из-за Керченского моста их уже стало меньше.

Автор: Роман Пагулич
Теги: Новости России Аннексия Крыма Водный транспорт
Источник: 24 Канал
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