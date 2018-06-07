Война на Донбассе: украинский генерал назвал дату возможного обострения

Серьезное обострение боевых действий по инициативе пророссийских боевиков на Донбассе может произойти после завершения Чемпионата мира по футболу, а именно – после 15 июля.

Такое мнение в комментарии изданию "Апостроф" высказал генерал-лейтенант, экс-заместитель главы Генштаба ВСУ Игорь Романенко.

Для россиян очень важно проведение Чемпионата мира, поскольку так или иначе происходит мировая изоляция РФ во многих сферах, в том числе в спорте. Мы помним, как россияне относились к Олимпиаде-2014, и в то же время знаем, как это было использовано для подготовки и осуществления аннексии Крыма,

– напомнил Романенко.

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Он также пояснил, что увеличение интенсивности боевых действий на Донбассе в мае было связано с провокациями пророссийских боевиков и попытками ВСУ на тактическом уровне улучшить свое положение. При этом экс-заместитель главы Генштаба ВСУ напомнил, что действия украинских военных происходили в рамках договоренностей на территориях, которые должны контролироваться Украиной.

Во-вторых, мы говорим о низкой интенсивности боевых действий. Поэтому заявления Путина – это очередное давление на Украину и очередное оправдание возможных агрессивных действий россиян,

– добавил Романенко.

"Но я думаю, что эти угрозы не перерастут во что-то серьезное, потому что украинская сторона не имеет особого рвения (обострять ситуацию на Донбассе) на время чемпионата. А вот с российской стороны проводятся определенные действия. В Азовское море стягиваются дополнительные силы: завозятся катера, сосредотачиваются войска. При этом стратегическим военным объектом стал Крымский мост. Поэтому, если и возможно более серьезное обострение, чем на уровне тактических действий, то только после окончания чемпионата мира", – резюмировал генерал-лейтенант.

К слову, ранее стало известно, что из России в Черное море перебрасывают малые ракетные корабли Каспийской флотилии.