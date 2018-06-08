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ООС: на Луганском направлении ведутся бои, двоих бойцов ранили

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На Луганщине в результате активных боевых действий, ранены два бойца ООС
На Луганщине в результате активных боевых действий, ранены два бойца ООС / unian.ua

В пятницу, 8 июня, боевики российских оккупационных войск обстреляли позиции украинских военных 17 раз. Четыре раза огонь велся из запрещенного оружия, в результате двое бойцов получили ранения.

Об этом сообщает штаб Операции Объединенных сил в вечерней сводке на своей странице в Facebook.

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Отмечается, что на Луганском направлении продолжаются активные боевые действия. В частности пророссийские боевики вели огонь из стрелкового оружия, гранатометов и БМП по позициям украинских военных в населенных пунктах Крымское, Марьинка, Павлополь, Гнутово, и Водяное. По защитникам Новотошковского велся огонь из 120 и 82 миллиметровых минометов.

Оккупанты пытались вести снайперский огонь в районе населенного пункта Красногоровка. Контрснайперскими мерами наши воины быстро заставили противника прекратить огонь,
– говорится в сообщении.

В вечерней сводке отмечается, что в ходе боевых действий за сутки двое военнослужащих получили ранения. Потери противника пока уточняются.

Напомним, что серьезное обострение боевых действий по инициативе пророссийских боевиков на Донбассе может произойти после завершения Чемпионата мира по футболу, а именно – после 15 июля. Такое мнение высказал экс-заместитель главы Генштаба ВСУ Игорь Романенко.

Теги: Новости Украины Операция Объединенных сил Война на Донбассе Оружие Новости Луганска
Источник: 24 Канал
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