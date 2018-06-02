На границе России и Украины засекли колонну военной техники: красноречивое видео
В Ростовской области Российской Федерации возле границы с Украиной заметили очередную колонну военной техники.
Соответствующее видео обнародовал координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук в Facebook.
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Колонна военной техники ВС РФ в Ростовской области вблизи границы с Украиной (напротив оккупированной территории, контролируемой "ЛНР"),
– написал он.
Как видно из видео, запись, которая осуществлялась силами "Информационного сопротивления", была сделана из проезжавшего мимо автомобиля.
"К чему-то готовятся. К Чемпионату мира", – говорят авторы ролика.
Смотрите видео с колонной военной техники РФ на границе с Украиной:
Источник: 24 Канал
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