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В США сообщили обличительный факт о гумконвоях России на Донбассе

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Так называемый российский гуманитарный конвой на Донбасс
Так называемый российский гуманитарный конвой на Донбасс / Соцсети

Россия на Донбассе пытается скрыть состав так называемого "гуманитарного конвоя" от международных наблюдателей и украинских пограничников, создавая впечатление помощи местным общинам. Правда, ее действия не оставляют сомнений – "гумконвои" просто маскируют перевозки поставок и материалов для военных целей.

Об этом заявил временный поверенный в делах США при ОБСЕ Гарри Камиан, передает "Голос Америки".

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24 мая миссия наблюдателей заметила как 75-й конвой, состоящий из белых грузовиков, прибыл на территорию Украины из Российской Федерации. Наблюдатели на Донецком пункте пересечения насчитали 10 грузовиков, 8 из которых имели надпись: "Гуманитарная помощь Российской Федерации". Наблюдатели увидели, как конвой заезжает с территории Российской Федерации через границу. Хотя грузовики проехали всего 500 метров, к конвою присоединилась еще один дополнительный белый грузовик без отметок. Этот грузовик, конечно, не было даже поверхностно осмотрен украинскими пограничниками, которые находятся на Донецком пункте пересечения в России,
– отметил дипломат.

Как предположил он, возможно, именно для этого силы, управляемые Россией, приказали наблюдательной миссии подвинуться на 500 метров при продвижении конвоя в Украину.

"С пометками или без, мы не знаем, что внутри этих конвоев, которые заявлены как гуманитарные, так как Российская Федерация не позволяет наблюдательной миссии проверять их, или следить за их разгрузкой", – подчеркнул представитель США в ОБСЕ.

По его словам, эти конвои разгружают необычным для разгрузки гуманитарных грузов образом.

"Нам, однако, известно, что эти так называемые грузовики с помощью не разгружают в больнице, или школе, неправительственной организации или хранилище ООН. Вместо этого, их разгружают в месте, которое, по сообщениям наблюдательной миссии, используют силы под руководством России. Вооруженные люди в военных формах охраняют там периметр и не позволяют наблюдателям миссии увидеть груз, или поговорить с кем-либо на месте", – констатирует Камиан.

Напомним, в конце мая Россия отправила на Донбасс 77-й по счету "гумконвой".

Теги: Новости Украины Новости России Война на Донбассе Новости политики Украина – Россия
Источник: 24 Канал
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