В США резко отреагировали на очередной "гумконвой" РФ на оккупированный Донбасс

Представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт назвала незаконным поставку грузов с так называемой гуманитарной помощью из России на оккупированный Донбасс, которую совершили на этой неделе представители страны-оккупанта РФ.

"В понедельник Россия отправила очередную незаконную, не прошедшую проверку колонну через границу с Восточной Украиной", – написала Хизерт Нойерт.

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#Russia sent another illegal, uninspected convoy across the border into eastern #Ukraine on Monday, likely to resupply its forces. Despite Russia’s ongoing violation of Ukraine’s territorial integrity, #ResilientUkraine is becoming stronger and more prosperous. — Heather Nauert (@statedeptspox) 11 травня 2018 р.

Она добавила, что отправка груза на Донбасс "вероятно, была произведена для того, чтобы пополнить запасы российских сил" в регионе.

Кроме того, представитель Госдепартамента обвинила Россию в "разжигании насилия" на Донбассе и призвала Москву "прекратить попытки дестабилизировать Украину".

Last week #Ukraine’s Donbas region saw 6,000+ ceasefire violations and 21 Ukrainian soldiers wounded. #Russia is fueling the violence; it arms, leads and fights beside anti-government militants. Russia must implement Minsk and end efforts to destabilize Ukraine. #ThisisEurope — Heather Nauert (@statedeptspox) 11 травня 2018 р.

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Напомним, 8 мая Россия отправила на оккупированные территории Донбасса уже 76-й так называемый "гумконвой", который незаконно проник на территорию Украины.