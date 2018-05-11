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ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

В США резко отреагировали на очередной "гумконвой" РФ на оккупированный Донбасс

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Российский
Российский "гумконвой"

Представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт назвала незаконным поставку грузов с так называемой гуманитарной помощью из России на оккупированный Донбасс, которую совершили на этой неделе представители страны-оккупанта РФ.

"В понедельник Россия отправила очередную незаконную, не прошедшую проверку колонну через границу с Восточной Украиной", – написала Хизерт Нойерт.

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Она добавила, что отправка груза на Донбасс "вероятно, была произведена для того, чтобы пополнить запасы российских сил" в регионе.

Кроме того, представитель Госдепартамента обвинила Россию в "разжигании насилия" на Донбассе и призвала Москву "прекратить попытки дестабилизировать Украину".

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Напомним, 8 мая Россия отправила на оккупированные территории Донбасса уже 76-й так называемый "гумконвой", который незаконно проник на территорию Украины.

Теги: Новости США Война на Донбассе Новости Украины Новости политики
Источник: 24 Канал
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