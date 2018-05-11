У США різко відреагували на черговий "гумконвой" РФ на окупований Донбас

Представник Держдепартаменту США Хізер Нойерт назвала незаконною поставку вантажів з так званою гуманітарною допомогою з Росії на окупований Донбас, що здійснили на цьому тижні представники країни-окупанта РФ.

"У понеділок Росія відправила чергову незаконну і таку, що не пройшла перевірку, колонну через кордон на сході України", – написала Хізер Нойерт

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#Russia sent another illegal, uninspected convoy across the border into eastern #Ukraine on Monday, likely to resupply its forces. Despite Russia’s ongoing violation of Ukraine’s territorial integrity, #ResilientUkraine is becoming stronger and more prosperous. — Heather Nauert (@statedeptspox) 11 травня 2018 р.

Вона додала, що відправка вантажу на Донбас "ймовірно, була проведена для того, щоб поповнити запаси російських сил" в регіоні.

Крім того, представник Держдепартаменту звинуватила Росію в "розпалюванні насильства" на Донбасі і закликала Москву "припинити спроби дестабілізувати Україну".

Last week #Ukraine’s Donbas region saw 6,000+ ceasefire violations and 21 Ukrainian soldiers wounded. #Russia is fueling the violence; it arms, leads and fights beside anti-government militants. Russia must implement Minsk and end efforts to destabilize Ukraine. #ThisisEurope — Heather Nauert (@statedeptspox) 11 травня 2018 р.

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Нагадаємо, 8 травня Росія відправила на окуповані території Донбасу вже 76-й так званий "гумконвой", які незаконно проникли на території України.