У США різко відреагували на черговий "гумконвой" РФ на окупований Донбас
Представник Держдепартаменту США Хізер Нойерт назвала незаконною поставку вантажів з так званою гуманітарною допомогою з Росії на окупований Донбас, що здійснили на цьому тижні представники країни-окупанта РФ.
"У понеділок Росія відправила чергову незаконну і таку, що не пройшла перевірку, колонну через кордон на сході України", – написала Хізер Нойерт
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Вона додала, що відправка вантажу на Донбас "ймовірно, була проведена для того, щоб поповнити запаси російських сил" в регіоні.
Крім того, представник Держдепартаменту звинуватила Росію в "розпалюванні насильства" на Донбасі і закликала Москву "припинити спроби дестабілізувати Україну".
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Нагадаємо, 8 травня Росія відправила на окуповані території Донбасу вже 76-й так званий "гумконвой", які незаконно проникли на території України.