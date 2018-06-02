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"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ДТП З КОРТЕЖЕМ У КИЄВІ ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

У США сповістили викривальний факт про гумконвої Росії на Донбасі

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Так званий російський гуманітарний конвой на Донбас
Так званий російський гуманітарний конвой на Донбас / Соцмережі

Росія на Донбасі намагається приховати склад так званого "гуманітарного конвою" від міжнародних спостерігачів та українських прикордонників, створюючи враження допомоги місцевим громадам . Щоправда, її дії не залишають сумнівів – "гумконвої" просто маскують перевезення постачання та матеріалів для військових цілей.

Про це заявив тимчасово повірений у справах США при ОБСЄ Гаррі Каміан, передає "Голос Америки".

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24 травня місія спостерігачів помітила як 75-ий конвой, що складався з білих вантажівок, прибув на територію України з Російської Федерації. Спостерігачі на Донецькому пункті перетину нарахували 10 вантажівок, 8 із яких мали напис: "Гуманітарна допомога Російської Федерації". Спостерігачі побачили, як конвой заїжджає з території Російської Федерації через кордон. Хоча вантажівки проїхали лише 500 метрів, до конвою приєдналась ще одна додаткова біла вантажівка без позначок. Ця вантажівку, звичайно, не було навіть поверхнево оглянуто українськими прикордонниками, які перебувають на Донецькому пункті перетину в Росії,
– зазначив дипломат.

Як припустив він, можливо, саме для цього сили, керовані Росією, наказали спостережній місії посунутись на 500 метрів під час просування конвою до України.

"З позначками, чи без, ми не знаємо, що всередині цих конвоїв, які заявлено як гуманітарні, тому що Російська Федерація не дозволяє спостережній місії інспектувати їх, або слідкувати за їхнім розвантаженням", – підкреслив представник США в ОБСЄ.

За його словами, ці конвої розвантажують у незвичний для розвантаження гуманітарних вантажів спосіб.

"Нам, однак, відомо, що ці так звані вантажівки з допомогою не розвантажують в лікарні, чи школі, неурядовій організації, або сховищі ООН. Натомість, їх розвантажують у місці, яке, за повідомленнями спостережної місії, використовують сили під керівництвом Росії. Озброєні люди у військових формах охороняють там периметр і не дозволяють спостерігачам місії побачити вантаж, або поговорити з будь-ким на місці", – констатує Каміан.

Нагадаємо, наприкінці травня Росія відправила на Донбас 77-й за ліком "гумконвой".

Теги: Україна – Росія Новини Росії Війна на Донбасі Новини України Новини політики
Джерело: 24 Канал
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