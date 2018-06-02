На кордоні Росії та України засікли колону військової техніки: промовисте відео

У Ростовській області Російської Федерації неподалік кордону з Україною помітили чергову колону військової техніки.

Відповідне відео оприлюднив координатор групи "Інформаційний спротив", народний депутат Дмитро Тимчук у Facebook.

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Колона військової техніки ЗС РФ у Ростовській області поблизу кордону з Україною (навпроти окупованої території, контрольованої "ЛНР"),

– написав він.

Як видно з відео, запис, який здійснювався силами "Інформаційного спротиву", було зроблено з автомобіля, що проїжджав повз.

"До чогось готуються. До Чемпіонату світу", – говорять автори ролика.

Дивіться відео з колоною військової техніки РФ на кордоні з Україною: