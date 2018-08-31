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На границе с Беларусью задержали преступника, сбежавшего из колонии

78 Читати новину українською
На границе с Беларусью задержали украинца, сбежавшего из колонии
На границе с Беларусью задержали украинца, сбежавшего из колонии / Фото з відкритих джерел

Преступника, сбежавшего из исправительной колонии в Украине, задержали пограничники Житомирского отряда при попытке пересечь границу.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

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Пограничники от отдела "Овруч" обнаружили мужчину без документов, который пытался нарушить государственную границу с соседней Беларусью в обход пункта пропуска.

Отсутствие документов мужчина объяснил их потерей, а движение в направлении госграницы – желанием попасть на территорию Российской Федерации,
– сообщили в ведомстве.

Пограничники выяснили, что задержанным является гражданин Украины, житель Жмеренки. Мужчина находился во всеукраинском розыске с начала августа 2018 года за побег из исправительной колонии. Его осудили за разбой к четырем годам лишения свободы.

Сейчас мужчину привлекли к административной ответственности за попытку нарушения госграницы и передали сотрудникам Нацполиции в Житомирской области.

Напомним, на украинско-польской границе задержали преступников, которые переправляли нелегальные товары между странами на дельтаплане.

Теги: Новости Беларуси Новости Украины Госпогранслужба
Источник: 24 Канал
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