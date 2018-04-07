На границе с Израилем погиб журналист

На границе Израиля и сектора Газа был ранен палестинский журналист Яссер Муртаха, который впоследствии скончался.

Как пишет Аl Jazeera со ссылкой на палестинское министерство здравоохранения, корреспондент был ранен на границе Израиля и сектора Газа, несмотря на то, что был одет в защитный жилет с надписью PRESS на груди.

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Известно, что 30-летний фотокорреспондент работал в агентстве Ain Media.

Другой фотограф Хосам Салем, который стал свидетелем происшествия рассказал детали инцидента.

"Яссер снимал со своей камерой рядом со мной, когда мы слышали звук стрельбы. Он просто упал на землю и сказал:"Меня подстрелили", – вспоминает товарищ.

Столкновения на границе между сектором Газа и Израилем продолжаются уже больше недели – от 30 марта. Вследствие них есть погибшие и раненые.