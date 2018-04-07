18:01
7 апр 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
4°C
12°C 2°C
  • воскресенье
    14°C 2°C
  • понедельник
    16°C 4°C
  • вторник
    17°C 5°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ПАСХА НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Искалеченная логика России. Скрипаль и смерть двух морских свинок
Вєсті Кремля
23:16, 6 апреля
Вести.UA. Неделя моды на телеканале
Вєсті.UA
21:43, 6 апреля
Резиденции послов, гольф-клубы для дипломатов: кто стоит за хищением столичной земли
ЦРУ
09:45, 6 апреля
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить Всё. Кружки и секции: как выглядел детский досуг
Згадати все
23:41, 5 апреля
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
ПАСХА НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

На границе с Израилем погиб журналист

116 Читати новину українською
В секторе Газа погиб журналист
В секторе Газа погиб журналист / Twitter

На границе Израиля и сектора Газа был ранен палестинский журналист Яссер Муртаха, который впоследствии скончался.

Как пишет Аl Jazeera со ссылкой на палестинское министерство здравоохранения, корреспондент был ранен на границе Израиля и сектора Газа, несмотря на то, что был одет в защитный жилет с надписью PRESS на груди.

Смотрите также: Журналисты показали, как Россия тайно возит наемников в Сирию

Известно, что 30-летний фотокорреспондент работал в агентстве Ain Media.

Другой фотограф Хосам Салем, который стал свидетелем происшествия рассказал детали инцидента.

"Яссер снимал со своей камерой рядом со мной, когда мы слышали звук стрельбы. Он просто упал на землю и сказал:"Меня подстрелили", – вспоминает товарищ.

Столкновения на границе между сектором Газа и Израилем продолжаются уже больше недели – от 30 марта. Вследствие них есть погибшие и раненые.

Теги: журналисты Палестина Новости Израиля Жертвы столкновения СМИ
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Пасхальные поздравления для родных и близких
сегодня, 18:00 Пасхальные поздравления для родных и близких
19891
Золотий парашут: як топ-посадовці вкладають чималі гроші у бізнес в Єросоюзі, а не Україні
сегодня, 17:00 Золотий парашут: як топ-посадовці вкладають чималі гроші у бізнес в Єросоюзі, а не Україні
Сергій Лещенко 82
Чи має Україна історичне право називати Крим своїм?
сегодня, 16:01 Чи має Україна історичне право називати Крим своїм?
Ольга Бродська 1868
Как выйти из Великого поста без вреда для здоровья: действенные секреты от экспертов
сегодня, 15:00 Как выйти из Великого поста без вреда для здоровья: действенные секреты от экспертов
Настя Сукач 360
ТОП-5 недорогих фитнес-трекеров, которые могут спасти жизнь
сегодня, 14:07 ТОП-5 недорогих фитнес-трекеров, которые могут спасти жизнь
164
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук