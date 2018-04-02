Столкновения на границе Сектора Газы с Израилем: количество жертв возросло

Из-за недавних столкновений на границе Сектора Газы с Израилем погибли по меньшей мере 18 палестинцев.

Еще около полутора тысяч человек получили ранения. Новые данные обнародовали в Министерстве здравоохранения Палестины. Ранее сообщалось о 15 погибших.

Столкновения между палестинцами и израильскими военными начались еще на прошлой неделе. Их причиной стала акция протеста под названием "Большой марш возвращения".



Протесты в Секторе Газа

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Десятки тысяч палестинцев развернули 5 палаточных городков вдоль огражденной границы. Требовали права возвращения в Израиль для беженцев. И бросали камни и бутылки с зажигательной смесью в израильских военных.



Столкновения в Секторе Газа

Чтобы разогнать протестующих, последние применили оружие и слезоточивый газ. Они убеждают: стреляли только в тех, кто пытался совершать диверсию на границе.