Столкновения на границе сектора Газа и Израиля: 15 человек погибли и более 1400 ранены

На границе между сектором Газа и Израилем произошли столкновения протестующих с израильскими силами. В результате погибли 15 человек.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на Министерство здравоохранения Палестины.

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Массовые протесты в секторе Газа

Отмечается, что 1416 человек получили травмы, когда подошли к стене, отделяющей Израиль от сектора Газа во время демонстрации, которую планируют проводить шесть недель.

Среди погибших – 16-летний подросток.

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Всего пострадало более 1400 человек, большинство – молодежь

У остальных – травмы от резиновых пуль, слезоточивого газа. Большинство пострадавших – молодые люди. Среди них и одна женщина.