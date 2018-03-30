15 чоловік загинуло та понад 1400 поранені внаслідок сутичок на кордоні сектора Газа та Ізраїлю

На кордоні між сектором Газа а Ізраїлем відбулися сутички протестувальників з ізраїльськими силами. Внаслідок цього загинуло 15 осіб.

Про це повідомляє CNN з посиланням на Міністерство охорони здоров'я Палестини.

Читайте також: Ізраїль зізнався у знищенні ядерного реактора в Сирії у 2007 році

Масові протести у секторі Газа

Зазначається, що 1416 осіб отримали травми, коли підійшли до стіни, яка відділяє Ізраїль від сектору Газа під час демонстрації, яку планують проводити шість тижнів.

Серед загиблих – 16-літній підліток.

Читайте також: Скандал між Польщею та Ізраїлем: поляки цензурували промову, звинувативши українців у Голокості

Загалом постраждало понад 1400 осіб, більшість – молодь

У решти – травми від гумових куль, сльозогінного газу. Більшість постраждалих – молоді люди. Серед них і одна жінка.