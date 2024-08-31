Проблема закриття повітряного простору над Україною полягає в політичних моментах. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, засновник БФ "Закриємо небо України", генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко, додавши, що українські військові готові до нового озброєння.

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Досвід якої країни варто врахувати

Для захисту неба Україні варто врахувати досвід Ізраїлю. Наші військовослужбовці застосовують зброю, яку могли б надати саме там. До того ж один Ізраїль має 8 батарей Patriot.

Військово-політичне керівництво України за рік з усього світу зібрав 7 батарей Patriot чи SAMP/T. А тут лише один Ізраїль має на озброєнні до 8 батарей. У нас вже є для них фахівці,

– зауважив Ігор Романенко.

До того ж українські військові дуже швидко навчаються, розуміють всі особливості. Нам не вистачає тільки інструментарію. Ізраїль – це країна, яка удосконалює Patriot. Вони вже зробили ракети з кращими характеристиками та дешевші.

Ба більше, Ізраїль має свій відомий комплекс, який називається "Залізний купол". Проте всім відомо про давні стосунки між Беньяміном Нетаньягу та Владіміром Путіним. Він не раз брав участь у різних святкуваннях. Але з того часу їхні взаємини суттєво змінилися.

Попри це, ситуація змінюється повільно. До того ж Ізраїль зараз сам воює в активній фазі. Тому розуміє нас. Але зміна політичного підходу потребує часу.

Окрім протиповітряної та протиракетної оборони, Ізраїль міг би поділитися досвідом в оборонній промисловості, воєнній науці. Є значний потенціал, якими нам можуть допомогти одразу.