Про це міністр закордонних справ України заявив під час спілкування зі ЗМІ перед неформальною зустріччю міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі. Як передає кореспондентка 24 Каналу, на цій зустрічі Україна планує говорити про проблеми надання військової допомоги та її прибуттям по факту.

До теми У Зеленського заінтригували анонсом щодо нових ЗРК Patriot

Кулеба закликав партнерів надати обіцяну зброю

Кулеба наголосив, що у квітні 2024 року партнери погодили надання Україні додаткових систем Patriot. Як зауважив міністр, тоді "відбувся гарний процес", однак обіцяні ЗРК досі не надійшли на озброєння нашої держави.

Закликаю усі країни, які пообіцяли Patriot місяці тому, нарешті поставити їх. Вони є, вони готові, бракує тільки фінального "зеленого світла". Якими б не були причини, вже час це зробити. Ми входимо в осінь. І в понеділок ми побачили, як буде діяти Росія,

– акцентував Кулеба.

Міністр наголосив, що на зустрічі в Брюсселі планує говорити про цю проблему. За словами Кулеби, він буде акцентувати на стурбованості України проблемою з тим, що між обіцянкою певної військової допомоги та її фактичним наданням може проходити чимало часу. Відтак, це впливає на ведення бойових дій та неможливість планувати операції.

Окрім того, Кулеба зазначив, що на зустрічі з міністрами ЄС буде закликати партнерів до інвестицій у виробництво потрібної Силам оборони зброї в Україні. Він наголошує, що такий спосіб ефективніший та дешевший.