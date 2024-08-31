Проблема закрытия воздушного пространства над Украиной заключается в политических моментах. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, основатель БФ "Закроем небо Украины", генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко, добавив, что украинские военные готовы к новому вооружению.

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Опыт какой страны стоит учесть

Для защиты неба Украине следует учесть опыт Израиля. Наши военнослужащие применяют оружие, которое могли бы предоставить именно там. К тому же один Израиль имеет 8 батарей Patriot.

Военно-политическое руководство Украины за год со всего мира собрало 7 батарей Patriot или SAMP/T. А здесь только один Израиль имеет на вооружении до 8 батарей. У нас уже есть для них специалисты,

– отметил Игорь Романенко.

К тому же украинские военные очень быстро учатся, понимают все особенности. Нам не хватает только инструментария. Израиль – это страна, которая совершенствует Patriot. Они уже сделали ракеты с лучшими характеристиками и дешевле.

Более того, Израиль имеет свой известный комплекс, который называется "Железный купол". Однако всем известно о давних отношениях между Беньямином Нетаньяху и Владимиром Путиным. Он не раз принимал участие в различных празднованиях. Но с тех пор их взаимоотношения существенно изменились.

Несмотря на это, ситуация меняется медленно. К тому же Израиль сейчас сам воюет в активной фазе. Поэтому понимает нас. Но изменение политического подхода требует времени.

Кроме противовоздушной и противоракетной обороны, Израиль мог бы поделиться опытом в оборонной промышленности, военной науке. Есть значительный потенциал, которыми нам могут помочь сразу.