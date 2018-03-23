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ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018

Скандал між Польщею та Ізраїлем: поляки цензурували промову, звинувативши українців у Голокості

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Поляки вирішили перекласти частину провини Голокосту на українців
Поляки вирішили перекласти частину провини Голокосту на українців

19 березня у польському місті Радомско мав відбутися мітинг в пам'ять жертв Голокосту. Мер ізраїльського міста-побратима Кір'ят Бялік Елі Дукорські мав виступити на цій події перед польськими та ізраїльським школярами та студентами. Його промову, яку він відправив на переклад, польська сторона вирішила піддати рецензії. Через це всю церемонію було скасовано.

Все розпочалося з того, що 16 березня Елі Дукорські відправив свою промову на переклад до організаторів заходу. При її написанні він опирався на спогади своєї матері, яка пережила Голокост.

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"Я підготував промову, яка ґрунтувалась на особистому досвіді моєї матері під час Голокосту. Ми передали промову на переклад польською і отримали відповідь з вимогою цензурувати події, до яких причетні поляки, та писати, що до них причетні українці, а замість "нацисти" писати "німецькі нацисти", – розповів Дукорські виданню Ynet News.

Окрім того, поляки почали вимагати, щоб він не вказував про 200 тисяч євреїв, які були вбити під час Голокосту саме поляками. Хоча у цьому випадку Елі Дукорські теж опирався на свідчення мешканки Кір'ят Бялік Люби Таублер, яка народилася у Польщі, а вся її родина була вбита місцевими мешканцями. Згодом ці слова він підтвердив виданню Maco.

При цьому у своїй промові Елі Дукорські згадує і поляків, які переховували євреїв у своїх домівках та згодом стали "Праведниками світу".

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Варто зазначити, що весь цей час мер Кір'ят Бялік тримав зв'язок з МЗС Ізраїлю. І він погодився не вказувати кількість загиблих євреїв від рук поляків. Однак від решти цензури, яка спотворювала його промову, він відмовився. Відтак церемонія його виступу перед поляками була скасована, і Елі Дукорські свою промову прочитав лише перед ізраїльськими школярами.

Варто додати, що польські ЗМІ, які висвітлювали цю тему, зупинилися лише на тому, що Елі Дукорські вирішив згадати про 200 тисяч євреїв, яких вбили поляки. При цьому вони повністю оминули те, що поляки вимагали замінити своїх колаборантів на українців. Відтак подали це так, що поляки відмовилися від виступу Елі Дукорські.

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Теги: Новини політики Новини Польщі Новини Ізраїля Голокост Скандал
Джерело: 24 Канал
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