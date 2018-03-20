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Польський депутат потоптав прапор УПА та спалив портрети Бандери і Шухевича: фото і відео

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У Польщі пройшла антиукраїнська акція
У Польщі пройшла антиукраїнська акція / Фото з Facebook

Посол Сейму Польщі, лідер ультранаціоналістичної партії "Рух народовий" Роберт Вінніцкі під час антиукракції біля посольства у Варшаві поставав ногами на червоно-чорний прапор УПА, назвавши його "бандерівською ганчіркою".

Відповідні фото депутат виклав на своїй сторінці у Facebook.

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Нагадаємо, у понеділок, 19 березня, польські націоналістичні організації влаштували маніфестації біля посольства України у Варшаві, під час яких виголошували антиукраїнську пропаганду.

"Акція стала прямою відповіддю на марш націоналістів у Львові два тижні тому. Крім "Руху народового" до неї долучилися представники націоналістичних організацій "Національно-радикальний табір" і "Всепольська молодь", – написав Вінніцкі.

Поляк назвав марш у Львові неонацистським та стверджує, що він був проведений у честь "відповідального за геноцид на Волині" Романа Шухевича.

Під час акції лунали гасла "Бандерівці – убивці", "Шухевич – злочинець" і "Сором за Україну". Окрім того, націоналісти закликали уряд Польщі "кардинально змінити свою політику стосовно Києва".

Наприкінці акції мітингувальники спалили портрети лідерів УПА Степана Бандери і Романа Шухевича.

Теги: Новини України Новини політики Степан Бандера УПА Новини Польщі протести
Джерело: 24 Канал
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