Польський депутат потоптав прапор УПА та спалив портрети Бандери і Шухевича: фото і відео

Посол Сейму Польщі, лідер ультранаціоналістичної партії "Рух народовий" Роберт Вінніцкі під час антиукракції біля посольства у Варшаві поставав ногами на червоно-чорний прапор УПА, назвавши його "бандерівською ганчіркою".

Відповідні фото депутат виклав на своїй сторінці у Facebook.

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Нагадаємо, у понеділок, 19 березня, польські націоналістичні організації влаштували маніфестації біля посольства України у Варшаві, під час яких виголошували антиукраїнську пропаганду.

"Акція стала прямою відповіддю на марш націоналістів у Львові два тижні тому. Крім "Руху народового" до неї долучилися представники націоналістичних організацій "Національно-радикальний табір" і "Всепольська молодь", – написав Вінніцкі.

Поляк назвав марш у Львові неонацистським та стверджує, що він був проведений у честь "відповідального за геноцид на Волині" Романа Шухевича.

Під час акції лунали гасла "Бандерівці – убивці", "Шухевич – злочинець" і "Сором за Україну". Окрім того, націоналісти закликали уряд Польщі "кардинально змінити свою політику стосовно Києва".

Наприкінці акції мітингувальники спалили портрети лідерів УПА Степана Бандери і Романа Шухевича.