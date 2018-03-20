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Польский депутат растоптал флаг УПА и сжег портреты Бандеры и Шухевича: фото и видео

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В Польше прошла антиукраинская акция
В Польше прошла антиукраинская акция / Фото с Facebook

Посол Сейма Польши, лидер ультранационалистической партии "Движение народовое" Роберт Винницки во время антиукракции возле посольства в Варшаве стал ногами на красно-черный флаг УПА, назвав его "бандеровской тряпкой".

Соответствующие фото депутат выложил на своей странице в Facebook.

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Напомним, в понедельник, 19 марта, польские националистические организации устроили манифестации возле посольства Украины в Варшаве, во время которых произносили антиукраинскую пропаганду.

"Акция стала прямым ответом на марш националистов во Львове две недели назад. Кроме "Движения народового" к ней присоединились представители националистических организации "Национально-радикальный лагерь" и "Всепольская молодежь", — написал Винницки.

Поляк назвал марш во Львове неонацистским и утверждает, что он был проведен в честь "ответственного за геноцид на Волыни" Романа Шухевича.

Во время акции звучали лозунги "Бандеровцы — убийцы", "Шухевич — преступник" и "Стыд за Украину". Кроме того, националисты призвали правительство Польши "кардинально изменить свою политику в отношении Киева".

В конце акции митингующие сожгли портреты лидеров УПА Степана Бандеры и Романа Шухевича.

Теги: Новости политики Новости Украины УПА Степан Бандера Новости Польши протесты
Источник: 24 Канал
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