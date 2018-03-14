В польском Сейме обсудят роль РФ в провокациях между Украиной и Польшей

В польском Сейме обсудят российские провокации, которые ухудшают отношения между Варшавой и Киевом.

Об этом сообщает "Польское радио".

Для этого в парламенте созывают специальное заседание. А отчет о провокации в обеих странах будут предоставлять польские спецслужбы – разведка и полиция.

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Польские депутаты считают, что кремлевские провокации ухудшают отношения к гражданам Украины в Польше и полякам в Украине. Заседание комитета состоится на следующей неделе.

"Мы попросим представить отчет о роли россиян в подобных антиукраинских действиях в Польше. По нашему мнению, эти акции направлены на провоцирование и углубление нерасположения к гражданам Украины в Польше и полякам в Украине и это часть гибридной войны России", – сказал председатель комитета Марек Опьола от партии "Право и справедливость".