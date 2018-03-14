У польському Сеймі обговорять роль РФ у провокаціях між Україною та Польщею

У польському Сеймі обговорюватимуть російські провокації, які погіршують стосунки між Варшавою та Києвом.

Про це повідомляє "Польське радіо".

Для цього в парламенті скликають спеціальне засідання. А звіт про провокації в обох країнах надаватимуть польські спецслужби – розвідка та поліція.

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Польські депутати вважають, що кремлівські провокації погіршують ставлення до громадян України у Польщі та поляків в Україні. Засідання комітету відбудеться вже наступного тижня.

"Ми попросимо представити звіт про роль росіян у подібних антиукраїнських діях у Польщі. На нашу думку, ці акції спрямовані на провокування та поглиблення неприхильності до громадян України у Польщі та поляків в Україні і це частина гібридної війни Росії", – сказав голова комітету Марек Опьола від партії "Право і справедливість".