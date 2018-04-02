Сутички на кордоні Сектору Гази з Ізраїлем: кількість жертв зросла
Через нещодавні сутички на кордоні Сектору Гази з Ізраїлем загинули щонайменше 18 палестинців.
Ще близько півтори тисячі людей зазнали поранення. Нові дані оприлюднили в Міністерстві охорони здоров'я Палестини. Раніше повідомляли про 15 загиблих.
Сутички між палестинцями та ізраїльськими військовими розпочались ще минулого тижня. Їх причиною стала акція протесту під назвою "Великий марш повернення".
Протести в Секторі Газа
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Десятки тисяч палестинців розгорнули 5 наметових містечок уздовж обгородженого кордону. Вимагали права повернення в Ізраїль для біженців. І кидали каміння і пляшки з запалювальною сумішшю в ізраїльських військових.
Сутички в Секторі Газа
Щоб розігнати протестувальників, останні застосували зброю та сльозогінний газ. Вони переконують: стріляли тільки в тих, хто намагався здійснювати диверсію на кордоні.