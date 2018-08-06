На границе с Крымом до конца года установят админцентры, – МинВОТ

На адмінмежі с временно оккупированным Крымом до конца года оборудуют Центры предоставления административных услуг для жителей аннексированного полуострова.

Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юсуф Куркчи в комментарии "Крым. Реалии".

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Наша цель – выполнить наши, как государства, обязанности по обеспечению прав граждан Украины, проживающих на временно оккупированной территории. Административные услуги – это направление, реализация которого является первоочередной. Это одна из основных потребностей наших граждан в оккупации,

– отметил он.

Известно, что украинское правительство в июле этого года приняло постановление "О выделении средств для строительства временных контрольных пунктов въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее для автомобильного сообщения и зон сервисного обслуживания перед ними".

Из резервного фонда госбюджета на обустройство КПВВ "Каланчак" и "Чонгар" на админгранице выделили 105 миллионов 983 тысяч 571 гривну.