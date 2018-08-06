На межі з Кримом до кінця року встановлять адмінцентри, – МінТОТ

На адмінмежі із тимчасово окупованим Кримом до кінця року обладнають Центри надання адміністративних послуг для жителів анексованого півострова.

Про це заявив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Юсуф Куркчі в коментарі "Крим. Реалії".

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Наша мета – виконати наші, як держави, обов'язки щодо забезпечення прав громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території. Адміністративні послуги – це напрямок, реалізація якого є першочерговим. Це одна з основних потреб наших громадян в окупації,

– зазначив він.

Відомо, що український уряд у липні цього року ухвалив постанову "Про виділення коштів для будівництва тимчасових контрольних пунктів в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї для автомобільного сполучення й зон сервісного обслуговування перед ними".

Із резервного фонду держбюджету на облаштування КПВВ "Каланчак" і "Чонгар" на адмінкордоні виділили 105 мільйонів 983 тисяч 571 гривню.