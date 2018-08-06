19:16
6 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
21°C
27°C 19°C
  • вівторок
    25°C 17°C
  • середа
    26°C 15°C
  • четвер
    26°C 17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВИБУХ У БОЛОНЬЇ УКРАЇНІ – 27 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Бойові підрозділи Ісуса. Агент "Космос"
Вєсті Кремля
18:59, 4 серпня
Вєсті.UA. Жир. Скарби Порошенка. Казкарка Бондаренко
Вєсті.UA
18:45, 4 серпня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ВИБУХ У БОЛОНЬЇ УКРАЇНІ – 27 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА

На межі з Кримом до кінця року встановлять адмінцентри, – МінТОТ

71 Читать новость на русском
На адмінмежі з Кримом обладнають адмінцентри
На адмінмежі з Кримом обладнають адмінцентри / фото з відкритих джерел

На адмінмежі із тимчасово окупованим Кримом до кінця року обладнають Центри надання адміністративних послуг для жителів анексованого півострова.

Про це заявив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Юсуф Куркчі в коментарі "Крим. Реалії".

Читайте також: Кримський міст встановив новий "рекорд"

Наша мета – виконати наші, як держави, обов'язки щодо забезпечення прав громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території. Адміністративні послуги – це напрямок, реалізація якого є першочерговим. Це одна з основних потреб наших громадян в окупації,
– зазначив він.

Відомо, що український уряд у липні цього року ухвалив постанову "Про виділення коштів для будівництва тимчасових контрольних пунктів в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї для автомобільного сполучення й зон сервісного обслуговування перед ними".

Із резервного фонду держбюджету на облаштування КПВВ "Каланчак" і "Чонгар" на адмінкордоні виділили 105 мільйонів 983 тисяч 571 гривню.

Теги: Новини України Новини політики Новини Криму Анексія Криму Кабінет Міністрів України
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Подорожі Україною: дивовижні місця Харківщини, що зачаровують красою
сьогодні, 18:00 Подорожі Україною: дивовижні місця Харківщини, що зачаровують красою
Наталя Боднар
Чорне море не всміхнеться: на що зазіхне Путін після захоплення Азову
сьогодні, 17:00 Чорне море не всміхнеться: на що зазіхне Путін після захоплення Азову
Олексій Чибісов
Під час технофесту у Дніпрі збудують з LEGO Хогвартс, Месників та Зірку Смерті
сьогодні, 16:01 Під час технофесту у Дніпрі збудують з LEGO Хогвартс, Месників та Зірку Смерті
Немцы посчитали: украинские таможенники только в Киеве и Одессе крадут 4,8 миллиарда долларов
сьогодні, 15:02 Немцы посчитали: украинские таможенники только в Киеве и Одессе крадут 4,8 миллиарда долларов
Блог Соцмережі
Друга річниця ProZorro: що змінилось в системі за рік
сьогодні, 12:09 Друга річниця ProZorro: що змінилось в системі за рік
ProZorro
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
Будемо працювати з Трампом, – у Порошенка відреагували на результати виборів у США
 9 листопада 2016 , 11:45 1
Тисячі аргентинців вийшли на мітинг під зливою, аби повернути Мессі у збірну
 3 липня 2016 , 10:30
Кочетов: "Іллічівець" і "Гірник-Спорт" цілком "заслужили" право наступний сезон провести у Другій лізі
 11 квітня 2017 , 15:45
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук