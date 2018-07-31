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На границе с Крымом ФСБ России задержала украинца: известна причина

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На границе с Крымом ФСБ России задержала украинца
На границе с Крымом ФСБ России задержала украинца / Иллюстративное фото

Федеральная служба безопасности России задержала на административной границе с оккупированным Крымом гражданина Украины, который попытался попасть на полуостров с якобы боеприпасами в своем рюкзаке.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу "крымского пограничного управления ФСБ России".

В ФСБ уточнили, что мужчина направлялся в оккупированный Крым через пешеходный пропускной пункт "Джанкой". В его рюкзаке российские пограничники якобы нашли 11 патронов калибра 5,56 миллиметра к американскому карабину Weatherby.

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"Пограничники, применив технические средства пограничного контроля, обнаружили 11 единиц боеприпасов. Указанные предметы находились в рюкзаке среди личных вещей жителя города Мелитополя", – говорится в сообщении российского ведомства.

Отмечается, что мужчина не заявлял о патронах при пересечении админграницы. Патроны изъяты и направлены на экспертизу.

Теги: Новости Украины ФСБ Новости Крыма Аннексия Крыма Новости Мелитополя Оружие Новости России
Источник: 24 Канал
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