На плоту из пластиковых бутылок в Крым: фаната экстрима задержали на оккупированном полуострове

В аннексированном Крыму российские пограничники задержали мужчину, который на самодельном плоту из пластиковых бутылок пытался попасть с материковой Украины на полуостров.

Об этом со ссылкой на пограничное управление ФСБ России в Крыму информируют "Крым.Реалии".

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Пограничным нарядом службы в Джанкое обнаружен мужчина, который с помощью самодельного плота двигался через залив Сиваш со стороны населенного пункта Стрелковое в Крым в направлении мыса Безымянный,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что при себе мужчина имел российский паспорт и военный билет, рюкзак с туристическим снаряжением и провиантом, а также несколько пластиковых карт и мобильных телефонов.

Свой поступок мужчина объяснил увлечением экстремальным туризмом. Мол, так должно было начаться его длинное путешествие, конечным пунктом которого должно было стать восхождение на Эверест.