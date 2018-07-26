На плоту із пластикових пляшок до Криму: любителя екстриму затримали на окупованому півострові
В анексованому Криму російські прикордонники затримали чоловіка, який на саморобному плоту із пластикових пляшок намагався потрапити із материкової України на півострів.
Про це з посиланням на прикордонне управління ФСБ Росії в Криму, інформують "Крим.Реалії".
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Прикордонним нарядом служби в Джанкої виявлено чоловіка, який за допомогою саморобного плоту рухався через затоку Сиваш з боку населеного пункту Стрілецьке до Криму в напрямку мису Безіменний,
– мовиться у повідомленні.
Зазначається, що при собі чоловік мав російський паспорт та військовий квиток, наплічник із туристичним спорядженням і провіантом, а також декілька пластикових карток та мобільних телефонів.
Свій вчинок чоловік пояснив захопленням екстремальним туризмом. Мовляв, так мала розпочатися його довга мандрівка, кінцевим пунктом якої мало стати сходження на Еверест.