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На межі з Кримом ФСБ Росії затримала українця: відома причина

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На межі з Кримом ФСБ Росії затримала українця
На межі з Кримом ФСБ Росії затримала українця / Ілюстративне фото

Федеральна служба безпеки Росії затримала на адміністративній межі з окупованим Кримом громадянин України, який спробував потрапити на півострів з нібито боєприпасами у своєму рюкзаку.

Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на прес-службу "кримського прикордонного управління ФСБ Росії".

В ФСБ уточнили, що чоловік прямував до окупованого Криму через пішохідний перепускний пункт "Джанкой". У його рюкзаку російські прикордонники нібито знайшли 11 патронів калібру 5,56 міліметра до американського карабіна Weatherby.

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"Прикордонники, застосувавши технічні засоби прикордонного контролю, виявили 11 одиниць боєприпасів. Зазначені предмети перебували в рюкзаку серед особистих речей жителя міста Мелітополя", – мовиться в повідомленні російського відомства.

Відзначається, що чоловік не заявляв про патрони під час перетину адмінмежі. Патрони вилучено та скеровано на експертизу.

Теги: Новини України Анексія Криму Новини Криму Новини Росії ФСБ Зброя Новини Мелітополя
Джерело: 24 Канал
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