На границе с оккупированным Крымом не работают два пропускных пункта: известна причина

На административной границе с аннексированным Россией Крымом временно остановлена работа двух контрольных пунктов въезда-выезда "Каланчак" и "Чаплинка" (со стороны оккупантов).

Об этом сообщает пресс-служба Азово-Черноморского регионального управления ГПСУ в Facebook.

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Сегодня в контрольном пункте "Каланчак" фиксируются перебои в оформлении транспортных средств в связи с восстановлением базы данных украинской таможни. Пешеходы при этом оформляются в установленном порядке,

– говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что накопление транспортных средств в настоящее время отсутствует – перед КПВВ находится около 25 автомобилей.

Также в региональном управлении ГПСУ отметили, что проводят мероприятия по перенаправлению автомобилей на другие КПВВ.

"Вместе с тем, по информации граждан, которые направлялись через КПВВ "Чаплинка" напротив, в так называемом "пункте пропуска" оккупантов, отсутствует электропитание (резервные источники также у них не работают). В связи с такой обстановкой в ​​оккупантов ни транспортные средства, ни пешеходы не пропускаются", – добавили пограничники.

В то же время, контрольно-пропускной пункт "Чонгар" работает в штатном режиме.