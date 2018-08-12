На кордоні з окупованим Кримом не працюють два пропускні пункти: відома причина

На адміністративному кордоні з анексованим Росією Кримом тимчасово зупинена робота двох контрольних пунктів в'їзду-виїзду "Каланчак" та "Чаплинка" (з боку окупантів).

Про це повідомляє прес-служба Азово-Чорноморського регіонального управління ДПСУ у Facebook.

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Сьогодні в контрольному пункті "Каланчак" фіксуються перебої в оформленні транспортних засобів у зв'язку з відновленням бази даних української митниці. Пішоходи при цьому оформляються в установленому порядку,

– йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що накопичення транспортних засобів в даний час відсутнє – перед КПВВ перебуває близько 25 автомобілів.

Також, у регіональному управлінні ДПСУ зазначили, що проводять заходи по перенаправленню автомобілів на інші КПВВ.

"Разом з тим, за інформацією громадян, які прямували через КПВВ "Чаплинка" навпроти, у так званому "пункті пропуску" окупантів, відсутнє електроживлення (резервні джерела також у них не працюють). У зв'язку з такою обстановкою у окупантів ні транспортні засоби, ані пішоходи не пропускаються", – додали прикордонники.

Водночас, контрольно-пропускний пункт "Чонгар" працює в штатному режимі.