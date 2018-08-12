На кордоні з окупованим Кримом не працюють два пропускні пункти: відома причина
На адміністративному кордоні з анексованим Росією Кримом тимчасово зупинена робота двох контрольних пунктів в'їзду-виїзду "Каланчак" та "Чаплинка" (з боку окупантів).
Про це повідомляє прес-служба Азово-Чорноморського регіонального управління ДПСУ у Facebook.
Читайте також: Скільки людей перетнуло кордон з окупованим Кримом у липні: офіційні дані
Сьогодні в контрольному пункті "Каланчак" фіксуються перебої в оформленні транспортних засобів у зв'язку з відновленням бази даних української митниці. Пішоходи при цьому оформляються в установленому порядку,
– йдеться у повідомленні.
У відомстві зазначили, що накопичення транспортних засобів в даний час відсутнє – перед КПВВ перебуває близько 25 автомобілів.
Також, у регіональному управлінні ДПСУ зазначили, що проводять заходи по перенаправленню автомобілів на інші КПВВ.
"Разом з тим, за інформацією громадян, які прямували через КПВВ "Чаплинка" навпроти, у так званому "пункті пропуску" окупантів, відсутнє електроживлення (резервні джерела також у них не працюють). У зв'язку з такою обстановкою у окупантів ні транспортні засоби, ані пішоходи не пропускаються", – додали прикордонники.
Водночас, контрольно-пропускний пункт "Чонгар" працює в штатному режимі.
Вибір редакції
-
Подорожі Україною: найпривабливіші місця Кіровоградщини, які варто відвідати кожномусьогодні, 18:00
-
Не треба видавати жодної інформації, це може нашкодити ситуації, – сестра Сенцовасьогодні, 17:05
-
"ВКонтакте" надає слідству особисті дані користувачів: обвинувачена росіянка показала доказисьогодні, 16:01