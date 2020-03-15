На границе с Польшей застряли сотни украинцев: пытались пешком попасть в Украину

Из-за закрытия пешеходного перехода на КПП Медика – Шегини в ловушке оказалось много украинцев. Они не могут попасть в Украину. На месте работают украинские консулы.

Сейчас граждан пытаются посадить в автомобили других украинцев, которые направляются домой из Европы. Об этом передает МИД Украины в твиттере.

Актуально Украина закрывает границы для иностранцев: как будет происходить пропуск граждан

Из-за закрытия пешеходного перехода на КПП Медика – Шегини, многие граждане, которые планировали перейти пешком, "застряли" со стороны Польши. Консулы размещают их в авто неравнодушных сограждан в очереди на пересечение,

– говорится в сообщении.

Сотни граждан, как говорят в министерстве, уже смогли таким образом вернуться в Украину.

Через закриття пішохідного переходу на КПП Медика-Шегині, багато громадян, які планували перейти пішки, «застрягли» з боку Польщі.

Наші консули розміщують їх в авто небайдужих співвітчизників у черзі на перетин. Сотні українців вже змогли таким чином повернутися до України. — Коронавірус у світі - оперативно від МЗС (@UA_MFA_Info) March 15, 2020

Почему у украинцев возникли трудности при пересечении границы?Из-за пандемии коронавируса от полуночи 15 марта Польша прекратила пограничное движение на некоторых пунктах пропуска с соседними странами, в частности с Украиной.



По информации посольства Украины в Польше, для выезда в Украину работают только 3 автомобильные пункты пропуска. Это Дорогуск – Ягодин, Гребенне – Рава-Русская и Корчева – Краковец.

Между тем Украина тоже закрывает свои границы, в частности – для въезда иностранцев. Запрет начинает действовать в ночь на 16 марта. Кроме того, из 230 пунктов пропуска на границе 123 остаются работать, а 107 – временного прекращают работу до 3 апреля.

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