20:54
15 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ВЫБОРЫ НА 179 ОКРУГЕ МИНСКИЕ ДОГОВОРЕННОСТИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Коронавирус не мешает коронации. Фиаско Роскосмоса
      Вєсті Кремля
      18:44, 14 марта
      Вести.UA. Жир: Гончарук и Рябошапка стали добычей. Схема хищения Гутцайта
      Вєсті.UA
      17:44, 14 марта
      Легендарные операции ЦРУ: к каким известным событиям причастна спецслужба США
      ЦРУ
      15:15, 4 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ВЫБОРЫ НА 179 ОКРУГЕ МИНСКИЕ ДОГОВОРЕННОСТИ

      На границе с Польшей застряли сотни украинцев: пытались пешком попасть в Украину

      - Читати новину українською

      Из-за закрытия пешеходного перехода на КПП Медика – Шегини в ловушке оказалось много украинцев. Они не могут попасть в Украину. На месте работают украинские консулы.

      Сейчас граждан пытаются посадить в автомобили других украинцев, которые направляются домой из Европы. Об этом передает МИД Украины в твиттере.

      Актуально Украина закрывает границы для иностранцев: как будет происходить пропуск граждан

      Из-за закрытия пешеходного перехода на КПП Медика – Шегини, многие граждане, которые планировали перейти пешком, "застряли" со стороны Польши. Консулы размещают их в авто неравнодушных сограждан в очереди на пересечение,
      – говорится в сообщении.

      Сотни граждан, как говорят в министерстве, уже смогли таким образом вернуться в Украину.

      Почему у украинцев возникли трудности при пересечении границы?Из-за пандемии коронавируса от полуночи 15 марта Польша прекратила пограничное движение на некоторых пунктах пропуска с соседними странами, в частности с Украиной.

      По информации посольства Украины в Польше, для выезда в Украину работают только 3 автомобильные пункты пропуска. Это Дорогуск – Ягодин, Гребенне – Рава-Русская и Корчева – Краковец.

      Между тем Украина тоже закрывает свои границы, в частности – для въезда иностранцев. Запрет начинает действовать в ночь на 16 марта. Кроме того, из 230 пунктов пропуска на границе 123 остаются работать, а 107 – временного прекращают работу до 3 апреля.

      Больше о том, что нужно знать о закрытии границ: видео 24 канала

       

      Сколько людей заболели коронавирус Covid 2019 и в каких странах: онлайн-карта
      сегодня
      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Коронавирус Covid-19 Госпогранслужба МИД Украины Карантин в Украине 2020 Новости Польши Новости Украины
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Предложения партнеров

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 20:00 Судья отказалась избирать меру пресечения жителю Новых Санжар: причина
      Ірина Шиба
      сегодня , 19:30 Экологическая катастрофа на Тернопольщине и убытки из-за коронавируса – видео недели
      Марія Лелека
      сегодня , 17:38 После коронавируса: что будет с экономикой Китая и Южной Кореи
      Анатолій Максимов
      сегодня , 16:00 Правильный карантин для детей и взрослых: онлайн-курсы со всего мира
      Іван Примаченко
      сегодня , 14:00 Сивохо повторяет штампы российской пропаганды: кому нужен "план примирения"
      Дмитро Гнап
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук