На кордоні з Польщею застрягли сотні українців: намагалися пішки потрапити до України
Через закриття пішохідного переходу на КПП Медика – Шегині у пастці опинилося багато українців. Вони не можуть потрапити в Україну. На місці працюють українські консули.
Наразі громадян намагаються посадити в автомобілі інших українців, які прямують додому з Європи. Про це передає МЗС України у твіттері.
Актуально Україна закриває кордони для іноземців: як відбуватиметься пропуск громадян
Через закриття пішохідного переходу на КПП Медика – Шегині, багато громадян, які планували перейти пішки, "застрягли" з боку Польщі. Консули розміщують їх в авто небайдужих співвітчизників у черзі на перетин,
– йдеться у повідомленні.
Сотні громадян, як кажуть у міністерстві, вже змогли таким чином повернутися до України.
Чому в українців виникли труднощі під час перетину кордону? Через пандемію коронавірусу від опівночі 15 березня Польща припинила прикордонний рух на деяких пунктах пропуску з сусідніми країнами, зокрема з Україною.
За інформацією посольства України в Польщі, для виїзду в Україну працюють лише 3 автомобільні пункти пропуску. Це Дорогуськ – Ягодин, Гребенне – Рава-Руська і Корчова – Краківець.
Тим часом Україна теж закриває свої кордони, зокрема, – для в’їзду іноземців. Заборона починає діяти в ніч на 16 березня. Окрім того, з 230 пунктів пропуску на кордоні 123 залишаються працювати, а 107 – тимчасового припиняють роботу до 3 квітня.
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