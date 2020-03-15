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      На кордоні з Польщею застрягли сотні українців: намагалися пішки потрапити до України

      -
      Пункт пропуску Медика – Шегині / inlviv.in.ua

      Через закриття пішохідного переходу на КПП Медика – Шегині у пастці опинилося багато українців. Вони не можуть потрапити в Україну. На місці працюють українські консули.

      Наразі громадян намагаються посадити в автомобілі інших українців, які прямують додому з Європи. Про це передає МЗС України у твіттері.

      Актуально Україна закриває кордони для іноземців: як відбуватиметься пропуск громадян

      Через закриття пішохідного переходу на КПП Медика – Шегині, багато громадян, які планували перейти пішки, "застрягли" з боку Польщі. Консули розміщують їх в авто небайдужих співвітчизників у черзі на перетин,
      – йдеться у повідомленні.

      Сотні громадян, як кажуть у міністерстві, вже змогли таким чином повернутися до України.

      Чому в українців виникли труднощі під час перетину кордону? Через пандемію коронавірусу від опівночі 15 березня Польща припинила прикордонний рух на деяких пунктах пропуску з сусідніми країнами, зокрема з Україною.

      За інформацією посольства України в Польщі, для виїзду в Україну працюють лише 3 автомобільні пункти пропуску. Це Дорогуськ – Ягодин, Гребенне – Рава-Руська і Корчова – Краківець.

      Тим часом Україна теж закриває свої кордони, зокрема, – для в’їзду іноземців. Заборона починає діяти в ніч на 16 березня. Окрім того, з 230 пунктів пропуску на кордоні 123 залишаються працювати, а 107 – тимчасового припиняють роботу до 3 квітня.

      Більше про те, що потрібно знати про закриття кордонів: відео 24 каналу

       

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Держприкордонслужба МЗС України Карантин в Україні 2020 Коронавірус Covid-19 Новини Польщі Новини України
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