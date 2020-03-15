На кордоні з Польщею застрягли сотні українців: намагалися пішки потрапити до України

Через закриття пішохідного переходу на КПП Медика – Шегині у пастці опинилося багато українців. Вони не можуть потрапити в Україну. На місці працюють українські консули.

Наразі громадян намагаються посадити в автомобілі інших українців, які прямують додому з Європи. Про це передає МЗС України у твіттері.

Актуально Україна закриває кордони для іноземців: як відбуватиметься пропуск громадян

Через закриття пішохідного переходу на КПП Медика – Шегині, багато громадян, які планували перейти пішки, "застрягли" з боку Польщі. Консули розміщують їх в авто небайдужих співвітчизників у черзі на перетин,

– йдеться у повідомленні.

Сотні громадян, як кажуть у міністерстві, вже змогли таким чином повернутися до України.

Через закриття пішохідного переходу на КПП Медика-Шегині, багато громадян, які планували перейти пішки, «застрягли» з боку Польщі.

Наші консули розміщують їх в авто небайдужих співвітчизників у черзі на перетин. Сотні українців вже змогли таким чином повернутися до України. — Коронавірус у світі - оперативно від МЗС (@UA_MFA_Info) March 15, 2020

Чому в українців виникли труднощі під час перетину кордону? Через пандемію коронавірусу від опівночі 15 березня Польща припинила прикордонний рух на деяких пунктах пропуску з сусідніми країнами, зокрема з Україною.



За інформацією посольства України в Польщі, для виїзду в Україну працюють лише 3 автомобільні пункти пропуску. Це Дорогуськ – Ягодин, Гребенне – Рава-Руська і Корчова – Краківець.

Тим часом Україна теж закриває свої кордони, зокрема, – для в’їзду іноземців. Заборона починає діяти в ніч на 16 березня. Окрім того, з 230 пунктів пропуску на кордоні 123 залишаються працювати, а 107 – тимчасового припиняють роботу до 3 квітня.

Більше про те, що потрібно знати про закриття кордонів: відео 24 каналу