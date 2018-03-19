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ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ПАРАЛИМПИАДА-2018 НАДЕЖДА САВЧЕНКО

На границе с Украиной начались масштабные военные учения РФ

94 Читати новину українською
На границе с Украиной начались масштабные военные учения РФ
На границе с Украиной начались масштабные военные учения РФ / qha.com.ua

В понедельник, 19 марта, Россия начала учения в нескольких регионах, включая аннексированный Крым, самопровозглашенные так называемые республики Абхазию, Южную Осетию, и области, которые граничат с границей Украины.

Как сообщает пресс-служба Южного военного округа РФ, подразделения ракетных войск и артиллерии России приступили к выполнению "боевых задач в полевых условиях" и "комбинированного" способа переброски на места проведения учений.

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"Боевая подготовка артиллеристов организована на 19-ти полигонах военного округа, расположенных в Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях, на Ставрополье и Кубани, в Адыгее, Дагестане, Ингушетии, Северной Осетии, Крыму и Чечне, а также в местах российских военных баз в Абхазии, Армении и Южной Осетии", – говорится в сообщении.

В военных учениях принимают участие около 8000 военнослужащих и около 1500 единиц военной техники, среди которой – современные системы залпового огня.

Теги: Новости Украины Новости Крыма Новости России Украина – Россия
Источник: 24 Канал
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