На кордоні з Україною розпочались масштабні військові навчання РФ

У понеділок, 19 березня, Росія почала навчання у кількох регіонах, включаючи анексований Крим, самопроголошені так звані республіки Абхазію, Південну Осетію, та області, які межують з кордоном України.

Як повідомляє прес-служба Південного військового округу РФ, підрозділи ракетних військ і артилерії Росії розпочали виконання "вогневих завдань у польових умовах" та "комбінований" спосіб перекидання до місць проведення навчань.

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"Бойова підготовка артилеристів організована на 19-ти полігонах військового округу, розташованих в Астраханській, Волгоградській та Ростовській областях, на Ставропіллі та Кубані, в Адигеї, Дагестані, Інгушетії, Північній Осетії, Криму і Чечні, а також у місцях російських військових баз в Абхазії, Вірменії та Південній Осетії", – йдеться в повідомленні.

У військових навчаннях бере участь близько 8000 військових та майже 1500 одиниць військової техніки, серед якої – сучасні системи залпового вогню.