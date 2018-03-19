Путін оголосив військові збори запасу

Президент Росії Володимир Путін підписав указ про збір військовослужбовців запасу на навчання, які триватимуть 2 місяці.

Відповідний указ оприлюднили на офіційному інтернет-порталі правової інформації 19 березня.

Документ набуває чинності після офіційного опублікування. В указі зазначено, що навчання в органах державної охорони, Федеральної служби безпеки та Збройних силах РФ триватимуть до двох місяців.

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Термін проведення військових зборів запасу визначає Міноборони Росії.

Що цікаво, указ глав Кремля також містить два засекречених пункти – "Для внутрішнього користування".

Путін оголосив збори військових "запасу"