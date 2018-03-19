Путін оголосив військові збори запасу
Президент Росії Володимир Путін підписав указ про збір військовослужбовців запасу на навчання, які триватимуть 2 місяці.
Відповідний указ оприлюднили на офіційному інтернет-порталі правової інформації 19 березня.
Документ набуває чинності після офіційного опублікування. В указі зазначено, що навчання в органах державної охорони, Федеральної служби безпеки та Збройних силах РФ триватимуть до двох місяців.
Читайте також: Після виборів Путіна залишилося два серйозних питання, – розвідка США
Термін проведення військових зборів запасу визначає Міноборони Росії.
Що цікаво, указ глав Кремля також містить два засекречених пункти – "Для внутрішнього користування".
Путін оголосив збори військових "запасу"
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі