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ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ПАРАЛИМПИАДА-2018 НАДЕЖДА САВЧЕНКО

Путин объявил военные сборы запаса

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Путин созывает армию запаса
Путин созывает армию запаса / narodna-pravda.ua

Президент России Владимир Путин подписал указ о сборе военнослужащих запаса на учения, которые продлятся 2 месяца.

Соответствующий указ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации 19 марта.

Документ вступает в силу после официального опубликования. В указе отмечено, что учения в органах государственной охраны, Федеральной службы безопасности и Вооруженных силах РФ продлятся до двух месяцев.

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Сроки проведения военных сборов запаса определяет Минобороны России.

Что интересно, указ глав Кремля также содержит два засекреченных пункта – "Для внутреннего пользования".

Путін оголосив збори військових

Путін оголосив збори військових

Путин объявил собрание военных "запаса"

Теги: Новости России Владимир Путин Новости политики
Источник: 24 Канал
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