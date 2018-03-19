Путин объявил военные сборы запаса
Президент России Владимир Путин подписал указ о сборе военнослужащих запаса на учения, которые продлятся 2 месяца.
Соответствующий указ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации 19 марта.
Документ вступает в силу после официального опубликования. В указе отмечено, что учения в органах государственной охраны, Федеральной службы безопасности и Вооруженных силах РФ продлятся до двух месяцев.
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Сроки проведения военных сборов запаса определяет Минобороны России.
Что интересно, указ глав Кремля также содержит два засекреченных пункта – "Для внутреннего пользования".
Путин объявил собрание военных "запаса"
Источник: 24 Канал
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