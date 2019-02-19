На границе с Украиной заметили партию российских танков: видео

В российской Ростовской области сняли на видео колонну военной техники РФ, которая готовится въехать на территорию Украины.

В Facebook опубликовали видео с десятками грузовиков и танков на железнодорожной станции в селе Покровское Ростовской области.

Читайте также: Подразделения ВСУ на Донбассе получили партию медицинской техники

По словам пользователя социальной сети Дмитрия Карбышева, эти кадры были сделаны утром 18 февраля.

Российские военные даже не скрывали, что направляются на территорию Украины. Поэтому, это очередное открытое доказательство российской агрессии.

Подлая, лживая и насквозь позорная власть в РФ. Смерть кремлевским опарышам! Слава Украине! И пусть украинцы когда-нибудь нас простят,

– написал Дмитрий Карбышев в комментарии к видео.

Российский малый ракетный корабль "Орехово-Зуево" Черноморского флота провел комплекс корабельных боевых учений в морских полигонах Черного моря. В рамках мероприятий боевой подготовки корабль отработал действия по отражению ракетной атаки.