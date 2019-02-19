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      На кордоні з Україною помітили партію російських танків: відео

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      Російська техніка на кордоні з Україною
      Російська техніка на кордоні з Україною / Скрін з відео

      У російській Ростовській області зняли на відео колону військової техніки РФ, яка готується їхати на територію України.

      У Facebook опублікували відео з десятками вантажівок і танків на залізничній станції в селі Покровське Ростовської області.

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      За словами користувача соціальної мережі Дмитра Карбишева, ці кадри були зроблені вранці 18 лютого.

      Російські військові навіть не приховували, що прямують на територію України. Тож, це черговий відкритий доказ російської агресії.

      Підла, брехлива і наскрізь ганебна влада в РФ. Смерть кремлівським опаришам! Слава Україні! І нехай українці коли-небудь нас пробачать, 
      – написав Дмитро Карбишев у коментарі до відео.

      Російський малий ракетний корабель "Орехово-Зуєво" Чорноморського флоту провів комплекс корабельних бойових навчань в морських полігонах Чорного моря. В рамках заходів бойової підготовки корабель відпрацював дії по відбиттю ракетної атаки.

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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Україна – Росія Зброя
      Джерело: 24 канал
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