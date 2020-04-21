14:52
21 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ОБВАЛ ЦЕН НА НЕФТЬ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ОБВАЛ ЦЕН НА НЕФТЬ

      На границе Украины зафиксировали рекордный минимум въездов-выездов

      - Читати новину українською
      На праздники пассажиропоток на границах был очень низким / Пресс-служба ГНСУ

      На Пасху на украинских границах резко снизился пассажиропоток. В понедельник, 20 апреля, пограничники зафиксировали рекордный минимум – 6 900 пропускных операций.

      Накануне пасхальных выходных, однако, фиксировали незначительный рост количества желающих пересечь границу. Об этом сообщила пресс-служба ГНСУ.

      Смотрите также Украина закрывает еще 10 пунктов пропуска на границе: какие автомобильные пункты будут работать

      В среднем перед праздничными днями количество оформлений увеличилось до 12 тысяч человек в сутки. Однако уже на Пасху, 19 апреля, пассажиропоток значительно уменьшился – до 7 тысяч 100 человек в сутки. В понедельник, 20 апреля, работы в Госпогранслужбы было рекордно мало – всего 6 тысяч 900 пропускных операций.

      Отметим, пограничники продолжают проводить температурный скрининг людей, пересекающих украинскую границу. Всех расспрашивают о состоянии здоровья и дают подписывать согласие на самоизоляцию.

      Обратите внимание! С 22 марта ГНСУ обнаружили более 70 человек, нарушивших правила карантина. До этого правонарушители давали согласие на двухнедельную изоляцию.

      Ограничения на границах из-за карантина:

      • С 16 марта из-за пандемии коронавируса в Украину запретили въезд иностранцев (кроме тех, которые имеют вид на жительство).
      • С 17 марта прекратили международное железнодорожное, автобусное и авиасообщение.
      • С 27 марта Украина полностью закрыла свои границы для пассажирского движения.


      Где можно пересечь границу? / Инфографика 24 канала

      Автор: Ирина Пундор
      Теги: Новости Украины Карантин в Украине 2020 Пасха Госпогранслужба
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      сегодня , 14:00 Почему опасно печатать гривну и при чем здесь Коломойский
      Сергій Фурса
      сегодня , 13:10 Что случилось на рынке нефти?
      Сергій Фурса