На границе Украины зафиксировали рекордный минимум въездов-выездов

На Пасху на украинских границах резко снизился пассажиропоток. В понедельник, 20 апреля, пограничники зафиксировали рекордный минимум – 6 900 пропускных операций.

Накануне пасхальных выходных, однако, фиксировали незначительный рост количества желающих пересечь границу. Об этом сообщила пресс-служба ГНСУ.

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В среднем перед праздничными днями количество оформлений увеличилось до 12 тысяч человек в сутки. Однако уже на Пасху, 19 апреля, пассажиропоток значительно уменьшился – до 7 тысяч 100 человек в сутки. В понедельник, 20 апреля, работы в Госпогранслужбы было рекордно мало – всего 6 тысяч 900 пропускных операций.

Отметим, пограничники продолжают проводить температурный скрининг людей, пересекающих украинскую границу. Всех расспрашивают о состоянии здоровья и дают подписывать согласие на самоизоляцию.

Обратите внимание! С 22 марта ГНСУ обнаружили более 70 человек, нарушивших правила карантина. До этого правонарушители давали согласие на двухнедельную изоляцию.

Ограничения на границах из-за карантина:

С 16 марта из-за пандемии коронавируса в Украину запретили въезд иностранцев (кроме тех, которые имеют вид на жительство).

С 17 марта прекратили международное железнодорожное, автобусное и авиасообщение.

С 27 марта Украина полностью закрыла свои границы для пассажирского движения.



Где можно пересечь границу? / Инфографика 24 канала