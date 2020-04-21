На кордоні України зафіксували рекордний мінімум в'їздів-виїздів

На Великдень на українських кордонах різко знизився пасажиропотік. У понеділок, 20 квітня, прикордонники зафіксували рекордний мінімум – 6 900 пропускних операцій.

Напередодні великодніх вихідних, проте, фіксували незначне зростання кількості охочих перетнути кордон. Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Дивіться також Україна закрила ще 10 пунктів пропуску на кордоні: які автомобільні пункти працюють

У середньому перед святковими днями кількість оформлень збільшилася до 12 тисяч осіб на добу. Проте вже на Великдень, 19 квітня, пасажиропотік значно зменшився – до 7 тисяч 100 осіб на добу. У понеділок, 20 квітня, роботи у Держприкордонслужби було рекордно мало – усього 6 тисяч 900 пропускних операцій.

Зазначимо, прикордонники продовжують проводити температурний скринінг осіб, що перетинають український кордон. Усіх розпитують про стан здоров'я та дають підписувати згоду на самоізоляцію.

Зверніть увагу! Від 22 березня ДПСУ виявили більше ніж 70 осіб, що порушили правила карантину. До цього правопорушники давали згоду на двотижневу ізоляцію.

Обмеження на кордонах через карантин:

З 16 березня через пандемію коронавірусу в Україну заборонили в'їзд іноземців (окрім тих, які мають посвідку на проживання).

З 17 березня припинили міжнародне залізничне, автобусне та авіасполучення.

З 27 березня Україна повністю закрила свої кордони для пасажирського руху.



Де можна перетнути кордон? / Інфографіка 24 каналу