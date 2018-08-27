На границе в двух граждан Украины изъяли оружие

26 августа пограничники Львовского отряда в международном автомобильном пункте пропуска "Устилуг" изъяли оружие в двух украинцев.

Об этом сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы.

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Отмечается, что при осмотре автомобиля "Фольксваген" иностранной регистрации на выезде из Украины пограничники с помощью служебной собаки обнаружили пневматический пистолет калибра 4,5 миллиметра "Беретта". Его перевозил житель города Запорожье, скрыв в салоне автомобиля.

Кроме того, за минувшие сутки в пункте пропуска "Шегини" пограничниками Мостиского отряда также было обнаружено оружие у гражданина Украины. Мужчина спрятал в бардачке автомобиля "Ауди" польской регистрации, которым он ехал в Польшу, пневматический пистолет марки "SPORT 306" калибра 4,5 миллиметра и патроны к нему в количестве 1300 штук,

– говорится в сообщении.

В обоих случаях пистолеты и патроны переданы представителям Национальной полиции.