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ДЖОН МАККЕЙН ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

На кордоні у двох громадян України вилучили зброю

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26 серпня прикордонники Львівського загону в міжнародному автомобільному пункті пропуску "Устилуг" вилучили зброю у двох українців.

Про це повідомили у прес-центрі державної прикордонної служби.

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Зазначається, що під час огляду автомобіля "Фольксваген" іноземної реєстрації на виїзд з України прикордонники за допомогою службового собаки виявили пневматичний пістолет калібру 4,5 міліметри "Беретта". Його перевозив мешканець міста Запоріжжя, приховавши в салоні автомобіля.

Крім того, минулої доби в пункті пропуску "Шегині" прикордонниками Мостиського загону також було виявлено зброю у громадянина України. Чоловік приховав у бардачку автомобіля "Ауді" польської реєстрації, яким він їхав до Польщі, пневматичний пістолет марки "SPORT 306" калібру 4,5 міліметри та набої до нього в кількості 1300 штук,
– йдеться у повідомленні.

В обох випадках пістолети та набої передано представникам Національної поліції.

Теги: Новини України Фотоновини Зброя Держприкордонслужба
Джерело: 24 Канал
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