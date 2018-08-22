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Росія змінила тактику у блокуваннні Керченської протоки, – ДПСУ

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Росія змінила тактику у блокуваннні Керченської протоки
Росія змінила тактику у блокуваннні Керченської протоки / Фото з відкритих джерел

Росія перед Керченською протокою почала затримувати судна, які прямують до українських портів. Проте, Кремль не має права на такі дії, оскільки заволодів протокою незаконно внаслідок анексії Криму.

Про це заявив помічник голови Держприкордонслужби Олег Слободян у коментарі "Обозревателю".

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Напередодні 24 Канал повідомляв, що криза в Азовському морі продовжує тривати. Зокрема, за тиждень з 14 по 21 серпня Росія повністю перекрила доступ і не пропустила жодного судна до українських портів через Керченську протоку.

Слободян не зміг ані підтвердити, ані спростувати таку інформацію, проте підтвердив, що росіяни не припиняють провокацій в морі.

Вони дещо змінили тактику дій, почали затримувати судна, які заходять в українські порти перед Керченською протокою. Диспетчер максимально довго не видає дозволу іноземним суднам на прохід протоки. Такі факти мають місце, і ми їх фіксуємо зі слів членів судокоманди,
– розповів представник ДПСУ.

За його словами, ті судна, які йдуть у російські порти в Азовському морі проходять майже безперешкодно, у той час, як українські судна змушені цілодобово очікувати дозвіл на прохід Керченською протокою.

"Розглядати це питання окремо від анексії Криму, мені здається, не варто, бо Керченська протока незаконно анексована РФ і вони не мають жодного права одноосібно приймати рішення щодо проходження там суден", – додав Слободян.

Чиновник також підтвердив, що російські прикордонники продовжують затримувати і ті судна, які виходять з українських портів.

"РФ продовжує діяти як і раніше, вони продовжують оглядати судна, але роблять це ближче до Керченського мосту, або за ним. Одне слово, вони це роблять там, де немає нашої присутності", – підсумував прикордонник.

Нагадаємо, за три останні місяці Росія затримала вже понад 150 суден, які прямували до портів Бердянська та Маріуполя. Президент України Петро Порошенко заявив, що Кремль на окупованій ним території збільшує свою військову присутність і завдяки його зухвалим діям погіршилася ситуація в Чорноморському та Азовському регіонах.

Тим часом міністр інфраструктури Володимир Омелян зазначив, що Україна проводить перемовини з європейськими та американськими партнерами щодо введення санкцій проти чорноморських портів Росії через блокаду Азовського моря.

Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Новини Росії Водний транспорт Держприкордонслужба
Джерело: 24 Канал
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