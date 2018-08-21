Скільки кораблів затримала РФ в Азовському морі: офіційна інформація

Російська спецслужби затримали понад 150 іноземних суден, що прямували до українських портів в Азовському морі.

Про це заявив помічника голови Держприкордонслужби України Олег Слободян в ефірі телеканалу "112.Україна".

Читайте також: На скільки затримали російський танкер в Херсоні: офіційна інформація

У мене немає точних даних, але це, здається, понад 150 іноземних суден, які прямували до українських портів. При чому тенденція зберігається: прикордонники російські надалі оглядають ті судна, які прямують до українських портів в Азовському морі,

– сказав Слободян.

За його словами, судна, що прямують до російських портів, проходять без затримок.

"Російська сторона дуже довго надає дозволи на проходження Керченською протокою для тих суден, які прямують до українських портів. Суднам доводиться чекати перед Керченським мостом по декілька діб. Іноді при цьому самі члени суднової команди розповідають нам, що судна, які прямують до російських портів в Азовському морі, проходять фактично без затримок, а ті судна, які прямують до українських портів, вимушені тривалий час очікувати дозволу диспетчера про проходження саме Керченською протокою", – заявив помічник глави Держприкордонслужби.

Він додав, що огляди суден, які прямують до українських портів, зазвичай здійснюються, коли ті перебувають у зонах, не доступних для патрулювання українськими прикордонниками.

Нагадаємо, за три останні місяці Росія затримала вже понад 150 суден, які прямували до портів Бердянська та Маріуполя. Президент України Петро Порошенко заявив, що Кремль на окупованій ним території збільшує свою військову присутність і завдяки його зухвалим діям погіршилася ситуація в Чорноморському та Азовському регіонах.



Тим часом міністр інфраструктури Володимир Омелян зазначив, що Україна проводить перемовини з європейськими та американськими партнерами щодо введення санкцій проти чорноморських портів Росії через блокаду Азовського моря.