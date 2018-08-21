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ДТП НА ДНЕПРОВСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ УКРАИНЕ – 27 СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Сколько кораблей РФ задержала в Азовском море: официальная информация

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Задержание кораблей в Азовском море
Задержание кораблей в Азовском море / novyny.online.ua

Российские спецслужбы задержали более 150 иностранных судов, следовавших в украинские порты в Азовском море.

Об этом заявил помощник председателя Госпогранслужбы Украины Олег Слободян в эфире телеканала "112.Украина".

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У меня нет точных данных, но это, кажется, более 150 иностранных судов, которые направлялись в украинские порты. Причем тенденция сохраняется: российские пограничники в дальнейшем осматривают те суда, которые направляются в украинские порты в Азовском море,
– сказал Слободян.

По его словам, суда, направляющиеся в российские порты, проходят без задержек.

"Российская сторона очень долго предоставляет разрешения на прохождение по Керченскому проливу для тех судов, которые направляются в украинские порты. Судам приходится ждать перед Керченским мостом по несколько суток. Иногда при этом сами члены судовой команды рассказывают нам, что суда, направляющиеся в российские порты в Азовском море, проходят фактически без задержек, а те суда, которые направляются в украинские порты, вынуждены длительное время ожидать разрешения диспетчера о прохождении именно по Керченскому проливу", – заявил помощник главы Госпогранслужбы.

Он добавил, что осмотры судов, следующих в украинские порты, обычно осуществляются, когда те находятся в зонах, не доступных для патрулирования украинскими пограничниками.

Напомним, за последние три месяца Россия задержала уже более 150 судов, направлявшихся в порты Бердянска и Мариуполя. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Кремль на оккупированной им территории увеличивает свое военное присутствие и благодаря его дерзким действиям ухудшилась ситуация в Черноморском и Азовском регионах.

Тем временем министр инфраструктуры Владимир Омелян отметил, что Украина проводит переговоры с европейскими и американскими партнерами относительно ввода санкций против черноморских портов России за блокаду Азовского моря.

Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости России Водный транспорт
Источник: 24 Канал
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