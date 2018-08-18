На сколько задержали российский танкер в Херсоне: официальная информация
Российское судно "Механик Погодин", внесенное в украинский список санкций и находится в порту Херсона, заблокировано на три года.
Об этом сообщает "Общественное радио" со ссылкой на слова заместителя постоянного представителя президента в Автономной республики Крым Изета Гданова.
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"10 августа актив данной компании, а именно судно "Механик Погодин", было заблокировано на три года в порту города Херсон", – отметил Гданов.
Напомним, 10 августа в Херсонский морской торговый порт зашло судно под российским флагом, которое есть в санкционном списке СНБО. В России уже успели заявить, что Украина чуть ли не насильно удерживает экипаж судна.
Источник: 24 Канал
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