На скільки затримали російський танкер в Херсоні: офіційна інформація

Російське судно "Механік Погодін", внесене в український списку санкцій і знаходиться в порту Херсона, заблоковано на три роки.

Про це повідомляє "Громадське радіо" з посиланням на слова заступника постійного представника президента в Автономній республіки Крим Ізета Гданова.

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"10 серпня актив даної компанії, а саме судна "Механік Погодін", було заблоковано на три роки у порту міста Херсон", – зазначив Гданов.

Нагадаємо, 10 серпня у Херсонський морський торговий порт зайшло судно під російським прапором, яке є в санкційному списку РНБО. У Росії вже встигли заявити, що Україна ледь не насильно утримує екіпаж судна.