Россия изменила тактику в блокировании Керченского пролива, – ГПСУ

Россия перед Керченским проливом начала задерживать суда, следующие в украинские порты. Однако, Кремль не имеет права на такие действия, поскольку завладел проливом незаконно в результате аннексии Крыма.

Об этом заявил помощник председателя Госпогранслужбы Олег Слободян в комментарии "Обозревателю".

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Накануне 24 Канал сообщал, что кризис в Азовском море продолжается. В частности, за неделю с 14 по 21 августа Россия полностью перекрыла доступ и не пропустила ни одного судна в украинские порты через Керченский пролив.

Слободян не смог ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию, однако подтвердил, что россияне не прекращают провокаций на море.

Они несколько изменили тактику действий, начали задерживать суда, которые заходят в украинские порты перед Керченским проливом. Диспетчер максимально долго не выдает разрешения иностранным судам на проход пролива. Такие факты имеют место, и мы их фиксируем со слов членов судокоманды,

– рассказал представитель ГНАУ.

По его словам, те суда, которые идут в российские порты в Азовском море проходят почти беспрепятственно, в то время, как украинские суда вынуждены круглосуточно ожидать разрешение на проход через Керченский пролив.

"Рассматривать этот вопрос отдельно от аннексии Крыма, мне кажется, не стоит, потому что Керченский пролив незаконно аннексирован РФ и они не имеют никакого права единолично принимать решение о прохождении там судов", – добавил Слободян.

Чиновник также подтвердил, что российские пограничники продолжают задерживать и те суда, которые выходят из украинских портов.

"РФ продолжает действовать как и раньше, они продолжают осматривать суда, но делают это ближе к Керченскому мосту, или за ним. Словом, они это делают там, где нет нашего присутствия", – подытожил пограничник.

Напомним, за три последних месяца Россия задержала уже более 150 судов, направлявшихся к портам Бердянска и Мариуполя. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Кремль на оккупированной им территории увеличивает свое военное присутствие и благодаря его дерзким действиям ухудшилась ситуация в Черноморском и Азовском регионах.

Между тем министр инфраструктуры Владимир Омелян отметил, что Украина проводит переговоры с европейскими и американскими партнерами о введении санкций против черноморских портов России за блокаду Азовского моря.